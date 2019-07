Jugendliche und Kinder in Marzahn-Hellersdorf nehmen offenbar vermehrt die Droge Ecstasy. So viel, dass sich der Bezirksstadtrat veranlasst sieht, die Eltern zu warnen und auch selbst zu handeln. Jugendamt, Polizei und Schulen seien alarmiert.

In der Warnung ist auch ein Bild mit bunten Pillen mit verschiedenen Motiven veröffentlicht - Ecstasy-Pillen. Konsumenten seien Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 14 Jahren, eher Mädchen als Jungen. Lemm warnt auch, dass die Pille inzwischen ab 1,50 Euro zu haben sei und die Droge seit drei bis vier Monaten verstärkt Einzug in den Bezirk findet.

Über Facebook hat sich der Marzahn-Hellersdorfer Bezirksstadtrat für Jugend und Familie Gordon Lemm (SPD) an die Öffentlichkeit gewandt: "Wir haben seit einiger Zeit einen verstärkten Konsum der Droge Ecstasy im Bezirk wahrgenommen", schreibt er unter dem Post mit der Überschrift "Drogen-Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in Marzahn-Hellersdorf".

Beim Bezirk ist laut Lemm die Rede von "vermehrten Einzelfällen", in einer ungefähren Größenordnung von zwölf Fällen. Das sei kein Grund zur Panikmache, aber es seien so viele Fälle, dass man laut Lemm "nicht nur hellhörig werden, sondern auch handeln muss". Er selbst sei Vater und würde nicht auf die Idee kommen, dass bei 11-14-Jährigen solche Drogen schon eine Rolle spielten.

Im Gespräch mit dem rbb am Dienstag konkretisiert Lemm, warum er mit diesem Thema an die Öffentlichkeit geht. "Unsere Drogen- und Suchtberatungsstelle hat uns gesagt, dass es ein vermehrter, wahrnehmbarer Anstieg ist, der sich auf einen relativ kurzen Zeitraum zurückführen lässt, der schon besorgniserregend ist."

Suchtberater Werner Brose vom Verbund für Integrative soziale und therapeutische Arbeit GmbH (Vista) in Berlin, der mit dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf zusammenarbeitet, ergänzt im rbb: "Dass es mehrere Jugendlichen waren, ist einmalig so in der Form aufgetreten." Dass in Marzahn-Hellersdorf Jugendliche vermehrt Ecstasy konsumieren, sehe er aber als "temporäre Begleiterscheinung, als eine Randerscheinung", und das halte er auch für einen "Zufall".

Warum gerade in Marzahn-Hellersdorf vermehrt Fälle aufgetreten sind, könne man sich nicht erklären und man wisse auch nicht, wie es in den anderen Bezirken aussehe, so Lemm und Brose übereinstimmend. Der Bezirk habe nun die Ämter wie Jugendamt und Gesundheitsamt einbezogen und mit Oberschulen, Streetworkern und Polizei über das Thema gesprochen. Mit dem Facebook-Post wolle Lemm erreichen, dass auch die Eltern Bescheid wissen.