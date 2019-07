Egon Krenz ist gut in Schuss. Der 82-Jährige hat Energie und Kraft. Sein Händedruck ist warm, die Stimme fest. Zur Buchpremiere im "Russischen Haus" an der Berliner Friedrichstraße powert er vier Stunden lang durch. Los geht es mit Interviews fürs Radio und Fernsehen. Dort erklärt er selbstbewusst: "Ich versuche auch mit diesem Buch zu beweisen, dass die Geschichte, die zwischen der UdSSR und der DDR gelaufen ist, heute zum Teil entstellt wird."

Im großen Juri-Gagarin-Saal nehmen mehrere hundert Gäste Platz. Frauen und Männer, die meisten sind 65 plus, haben die DDR miterlebt. Darunter normale Bürger, die sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, aber auch viele Alt-Genossen, frühere Funktionäre, Wegbegleiter, Fans. Am Büchertisch stehen derweil andere Schlange nach den druckfrischen Exemplaren von "Wir und die Russen". "Mich interessiert die ganze Zeit 1989, wie das wirklich gewesen ist", sagt ein Besucher. "Im Vorfeld wurde ja beschrieben, dass in dem Buch einige Dokumente drin sind, die man bislang noch nicht gehört hat." Ein anderer ehemaliger Bürger der DDR sagt, dass er als Philosoph offen für alle Informationen sei. Bewerten würde er sie später selber: "Ob sie nun vernünftig sind oder nicht."

Für die einleitenden Worte benutzt Egon Krenz dann das alte "Wir" aus dem DDR-Sprachgebrauch, setzt also die Schicksals-Gemeinschaft mit dem Publikum voraus. Krenz betont, dass er mit seinem Buch keine Abrechnung liefere, auch nicht mit Gorbatschow, so wie es im Vorfeld von Zeitungen geschrieben wurde. "Ich nenne Fakten, keine Vermutungen", sagt er dem Publikum. Er überlasse das Urteil oft den Lesern.

30 Jahre später nimmt sich der Staatschef a.D. viel Zeit fürs Bad in der Menge. Immer wieder schüttelt er herzlich Hände in die Sitzreihen hinein, demonstrative Wiedersehensfreude - auch für die Kameras.

Mucksmäuschenstill ist es im Saal, das Publikum hört gespannt zu, was Krenz zu sagen hat. Es geht um seine Sicht der Dinge, wie er die Beziehungen zwischen Moskau und Ostberlin erlebte. Immerhin war er einst politischer Insider. Heute tritt er als exklusiver Zeitzeuge auf, als einer der letzten aus der DDR-Führungsriege, die noch auskunftsfähig sind.

Um die Ereignisse im Herbst 1989 zu erklären, geht Krenz zurück in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg: Moskaus Ziel sei nie ein Separatstaat gewesen, sagt er. Sondern eine parlamentarische, demokratische Republik, der nicht das Sowjetsystem aufgezwungen werden sollte. Die Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 sei eine Reaktion gewesen auf die Bildung der BRD zuvor - am 23. Mai des gleichen Jahres. "Die DDR war nicht die Spalterin!", ruft Krenz in den Saal. Das ist ihm wichtig.

Auf rund 300 Seiten berichtet Krenz vom Machtgerangel zwischen Ost und West, Warschauer Pakt und NATO, zwischen Ostberlin, Moskau und Bonn. Von Treffen zwischen Gorbatschow, Honecker und Kohl. Von Freundschaft und am Ende von Verrat. Er beschreibt politisches Chaos hinter den Kulissen ab 1984, also lange bevor die Mauer fiel.