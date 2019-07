Die Brandenburger Landesregierung will für einen Vergleich mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zur Elbquerung der Autobahn A14 bei Wittenberge (Prignitz) mehr als sieben Millionen Euro zahlen. Damit sollen zusätzlicher Lärmschutz und Naturschutzmaßnahmen finanziert werden, wie Regierungssprecher Florian Engels am Sonntag mitteilte. Über den Vergleich solle am Dienstag das Kabinett informiert werden. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Finanzminister Christian Görke (Linke) und Landrat Torsten Uhe mit Bund-Landesgeschäftsführer Axel Kruschat hatten zuvor in Wittenberge verhandelt.

Der Vergleich sei in der Sache einvernehmlich abgestimmt, sagte Engels. Der BUND verzichte damit auch auf eine Klage gegen den noch zu erlassenden Planfeststellungsbeschluss für den Abschnitt zwischen Wittenberge und Karstädt. Allerdings müsse der Vergleich noch vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt werden. Dort hatte der BUND gegen den Planfeststellungsbeschluss für die Elbquerung geklagt.