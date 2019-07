dpa/ Hirschberger Audio: Inforadio | 22.07.2019 | Klaas-Wilhelm Brandenburg | Bild: dpa/ Hirschberger

Anträge seit zwei Jahren möglich - Warum Opfer des Paragrafen 175 selten Entschädigung fordern

Sie wurden eingesperrt, weil sie als Mann andere Männer liebten: Die Opfer des Paragrafen 175 im Strafgesetzbuch. Seit zwei Jahren können sie dafür Entschädigungen beantragen - nur wenige nutzen diese Möglichkeit. Woran liegt das? Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Um mit 15 Jahren – noch als halbes Kind – hinter Gitter zu kommen, muss man heutzutage einiges anstellen. Vor 62 Jahren reichte bei Hartmut Böhme ein einziger Kuss. Der heute 77-Jährige, der eigentlich anders heißt, aber seinen echten Namen nicht veröffentlicht haben will, stand damals an einer Bushaltestelle in Berlin, gemeinsam mit seinem Freund. "In einem Hauseingang gab er mir einen Abschiedskuss", erinnert er sich. "Da kommt ein Polizist vorbei und sieht das und nimmt uns beide gleich mit auf die Wache." Dort werden Böhme und sein Freund getrennt voneinander vernommen. "Die haben uns gefragt, ob wir was miteinander haben", berichtet Böhme. "Ich hab's abgestritten, aber mein Freund hat's zugegeben." Daraufhin werden beide verurteilt, Hartmut Böhme muss für 14 Tage in Haft. Seine Zelle sei eher ein Kerker gewesen, sagt er. Es gab ein Bett, das er tagsüber hochklappen musste, zum Hinsetzen keinen Stuhl, sondern nur einen Schemel, und statt einer Toilette einen Kübel. "Es war schlimm. Es war wirklich ganz schlimm."

"Jede Berührung, jeder Kuss, jede Umarmung war strafbar"

Dass schwule Männer direkt von der Straße weg verhaftet wurden, war in den 1950er-Jahren nichts Ungewöhnliches – ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Schuld daran waren die Paragrafen 175 und 175a des Strafgesetzbuchs, die damals noch in der Fassung der Nationalsozialisten galten. Sie stellten jegliche sexuelle Handlungen zwischen zwei Männern unter Strafe – aber nicht nur die. "Jede Berührung, jeder Kuss, jede Umarmung war strafbar", erzählt Marcus Velke von der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren (Biss). Etwa 100.000 Anklagen gab es allein von 1950 bis 1969, in dieser Zeit wurden mehr als 50.000 Männer verurteilt. Biss-Vorstandsvorsitzender Georg Härpfer findet dafür deutliche Worte: "Dass die Bundesrepublik diesen Nazi-Paragraphen so angewendet hat, das war absolute Rechtlosigkeit." Für die Betroffenen hatte das meist gravierende Folgen. "Allein die Anklage hat genügt, dass man zum Beispiel aus dem öffentlichen Dienst oder der Ausbildung entfernt worden ist." Manche trieb die gerichtliche Vorladung in den Selbstmord.

"Ich hätte gar nicht gewusst, dass man eine Entschädigung bekommt"

Erst 1994 wurde der Paragraf 175 abgeschafft – im gleichen Jahr wurden noch 44 Menschen nach ihm verurteilt. Und erst vor zwei Jahren, am 22. Juli 2017, ist ein Gesetz in Kraft getreten, das seine Opfer entschädigt. Auf Antrag erhalten sie eine Entschädigung in Höhe von 3.000 Euro, wenn das Urteil aufgehoben wird. Haftstrafen werden mit 1.500 Euro pro Jahr entschädigt. Darunter fallen auch Verurteilungen nach Paragraf 151 des DDR-Strafgesetzbuchs, der zwischen 1969 und 1988 auch sexuelle Handlungen zwischen zwei Frauen unter Strafe stellte, wenn eine der beiden unter 18 war, aber mindestens 16 Jahre war. Die Paragrafen 175 und 175a waren hingegen bereits 1968 in der DDR abgeschafft worden. Beziehungen, die Erwachsene zu unter 16-Jährigen führten, wurden anschließend generell als Missbrauch gewertet - egal ob hetero- oder homosexuelle Handlungen vorlagen.

Obwohl geschätzte 5.000 Verurteilte noch leben, haben bis zum 1. Juli dieses Jahres nur 213 Menschen in Deutschland eine Entschädigung beantragt. Einer von ihnen ist Hartmut Böhme. Sein Antrag wurde bewilligt. "Es war überhaupt nicht schwer", sagt er. Aber er ohne die Hilfe von Marcus Velke hätte er es niemals geschafft, die Entschädigung überhaupt zu beantragen, "und ich hätte auch gar nicht gewusst, dass es überhaupt sowas gibt, dass man dafür eine Entschädigung bekommt", sagt Böhme. Marcus Velke berät bei Biss Menschen, wie sie ihre Entschädigung erhalten können. Denn dafür müssen sie meist bei der Staatsanwaltschaft einen Antrag stellen, und das läuft nicht immer so reibungslos wie bei Hartmut Böhme. So sei etwa einem Opfer von der Staatsanwaltschaft eine Vorladung zur Vernehmung geschickt worden, nachdem sein Antrag eingegangen war, erzählt Velke: "Das hat mich schockiert und das hat den Betroffenen schockiert, schließlich handelt es sich hier um unschuldige Menschen." Das Opfer musste dieser Vorladung trotzdem folgen. "Und so, wie der Betroffene das geschildert hat, wurde er aufgefordert, darzulegen, was er an sexuellen Handlungen vollzogen hat, und er wurde in allen Einzelheiten befragt. Das war wirklich schlimm."

"Das Gesetz kommt viel zu spät"

Marcus Velke sagt zwar, es seien vor allem Anlaufschwierigkeiten gewesen, die zu solchen Vorfällen geführt hätten, aber bis heute gebe es Ausreißer: "Allein schon, die zuständigen Personen zu erreichen, ist teilweise ein Trauerspiel." Aber es gebe auch Staatsanwaltschaften, "da läuft es ganz wunderbar, wie am Schnürchen. Also es ist, muss man leider sagen, personenabhängig." Die Angst vor schlechten Erlebnissen bei den Staatsanwaltschaften, die sie einst verfolgten, sei für viele Opfer auch ein Grund auf einen Entschädigungsantrag zu verzichten. Ein anderer: "Das Gesetz kommt viel zu spät. Viele Personen sind vermutlich schon verstorben", sagt Velke. Und viele derer, die noch leben, "schämen sich heute noch in Grund und Boden, sind traumatisiert und leiden unter den Folgen".

Von 213 Anträgen wurden nur 156 bewilligt

Genau das ist wohl auch wohl auch der Grund, aus dem Hartmut Böhme lieber nicht mit seinem echten Namen an die Öffentlichkeit gehen will. Er selbst hat nur per Zufall erfahren, dass ihm für seine Verurteilung nach Paragraf 175 eine Entschädigung zusteht. "Der Staat hätte sich um die Opfer kümmern müssen", sagt er. Denn es gebe viele aus seiner Generation, die bis heute nicht wissen, dass sie – auch weiterhin – eine Entschädigung für das Unrecht bekommen können, das ihnen Paragraf 175 zugefügt hat. Ein Antrag ist zudem nur der erste Schritt, der nicht garantiert, dass es die Entschädigung am Ende wirklich gibt. Von den 213 deutschen Anträgen auf Entschädigung, die bisher beim zuständigen Bundesamt für Justiz eingingen, wurden nur 156 bewilligt.