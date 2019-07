Am ersten September-Wochenende soll die Friedrichstraße autofrei werden. Die Straße in Berlin-Mitte ist dann von Freitag bis Sonntag für Autos tabu. Die zeitweise Sperrung soll allerdings erst der Anfang sein.

Die Friedrichstraße in Berlin-Mitte soll am Wochenende vom 6. bis zum 8. September 2019 für Autos gesperrt werden. Das sagte der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), dem rbb am Montag.

Dass die Straße testweise zur Fußgängerzone umgewandelt werden soll, war bereits länger klar. Nun gibt es allerdings einen konkreten Termin. Obwohl es sich nicht, wie ursprünglich geplant, um ein verkaufsoffenes Wochenende handelt. Man könne aber auch an einem nicht-verkaufsoffenen Sonntag die Friedrichstraße so präsentieren, dass sie zum Schlendern anregt, so Dassel. "Und wenn wir den Freitag und Samstag davor dann auch autofrei machen, dann haben wir das mit und ohne offene Geschäfte."