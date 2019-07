Nur wenige Menschen kommen im Juli 1944 so nah an den Diktator Adolf Hitler heran wie der Offizier Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Also wird er für den Anschlag auf Hitler auserwählt. Stauffenberg scheitert - bleibt aber auch 75 Jahre später unvergessen.

Stauffenberg und drei weitere Widersacher wurden einen Tag nach dem misslungenen Anschlag im Hof des Bendlerblocks, in dem heute unter anderem das Bundesverteidigungsministerium untergebracht ist, erschossen. Rund 200 weitere Mitwisser wurden ebenfalls hingerichtet, viele andere verhaftet und in Konzentrationslager gebracht.

Vor genau 75 Jahren scheiterte der Versuch, das Regime der Nationalsozialisten in Deutschland zu stürzen und seinen "Führer" Adolf Hitler zu töten. Eine Gruppe von Widerstandskämpfern um den Offizier Claus Schenk Graf von Stauffenberg hatte am 20. Juli 1944 im Führerhauptquartier "Wolfsschanze" einen Sprengsatz gelegt und gezündet. Das Attentat auf den Diktator scheiterte. Vier von insgesamt vierundzwanzig Anwesenden starben, Hitler wurde nur leicht verletzt.

Mit einer Feierstunde im Hof des Bendlerblocks in der Stauffenbergstraße in Berlin-Mitte wird am Samstag (13 Uhr) dem gescheiterten Attentat gedacht. Zu Beginn wird Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) in seiner Eigenschaft als erster Vizepräsident des Bundesrates ein Grußwort halten. Anschließend wird Bundeskanzlerin Angela Merkel sprechen.

Merkel äußerte im Vorfeld in einer Presseerklärung, Stauffenberg und seine Mitverschwörer hätten gezeigt, dass sie ihrem Gewissen folgten, und damit einen Teil der Geschichte Deutschlands geprägt, der ansonsten durch die Dunkelheit des Nationalsozialismus bestimmt war. "Uns obliegt es heute, diesen Menschen zu danken. Denn unser Grundgesetz hätte ohne solche Taten vielleicht nicht so entstehen können", so Merkel.



Das Stauffenberg-Attentat auf Hitler blieb eines von wenigen. Es habe zu wenig Widerstand gegen das NS-Regime gegeben, beklagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Videobotschaft bei Instagram. "Aber es gab die Mutigen, die nicht weggeschaut haben, die Mitmenschlichkeit bewahrt haben, die andere vor Verfolgung geschützt haben und die Naziverbrechen vereitelt haben", so Steinmeier. "Ihr Mut bleibt unvergessen." Viel zu lange sei den Widerstandskämpfern die Anerkennung verweigert worden.