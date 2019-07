Bild: MAXPPP

Fridays for Future - Greta Thunberg spricht auf Klima-Protest in Berlin

19.07.19 | 06:22

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg wird am Freitag bei der Fridays for Future-Kundgebung im Berliner Invalidenpark eine Rede halten. Das kündigte ein Sprecher der Klimabewegung an. Zu der Demonstration werden tausende Schüler erwartet.



Ende März sprach Thunberg schon Mal in Berlin auf einer Veranstalter von "Fridays for Future".

Die Veranstalter der Demonstration sprachen von mindestens 25.000, die Polizei von mehr als 20.000 Teilnehmern. In ihrer kurzen Rede auf der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor warf die 16-jährige Thunberg den älteren Generationen Versagen vor. Diese hätten es versäumt, die größte Krise der Menschheit anzugehen, sagte sie auf Englisch. "Wenn wir sagen, dass wir Angst vor der Zukunft unserer Zivilisation haben, dann tätscheln sie uns den Kopf und sagen: 'Alles wird gut, macht euch keine Sorgen'. Aber wir müssen uns sorgen, wir müssen in Panik verfallen", sagte die Schülerin weiter.

Die berühmteste Klimaaktivistin der Welt

Thunberg hatte die weltweite Fridays-for-Future-Bewegung im vergangenen Sommer vor dem schwedischen Reichstag in Stockholm mit Protesten gegen die Klimakrise angestoßen. Nach einer beispiellosen Karriere als Klimaaktivistin wird sie sogar für den Friedensnobelpreis gehandelt. Auf der Weltklimakonferenz im Dezember in Polen sprach sie mit UN-Generalsekretär António Guterres, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos redete sie den Mächtigen der Welt ins Gewissen. "Ich will, dass ihr in Panik geratet. Ich will, dass ihr dieselbe Angst spürt, die ich jeden Tag spüre!" rief sie den Teilnehmern eines Klima-Fachforums zu. Dass ihr in diesem Moment in einem kleinen Sitzungssaal in Davos nur knapp 60 Menschen zuhörten, konnte die Welle nicht aufhalten, die sie mit ihren Worten auslöste und die rund um den Erdball lief.