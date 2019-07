Gimi Berlin Montag, 29.07.2019 | 11:56 Uhr

Meiner Meinung nach fehlt es den vorwiegend jungen Parknutzern an einer guten Erziehung!

Wer gibt denen das Recht, schöne Parkanlagen durch Graffitis zu besprühen, mit ihren Hunden auf Liegewiesen zu spielen und Parkmöbel zu zerstören? Ich vermisse die öffentliche Empörung darüber, dass öffentliche Flächen so verunstaltet werden! Nachdem die Schäden angerichtet sind wird immer mit zuwenig Geld argumentiert. In der "Kinderstube" und in der Schule liegt das Problem, dass keine "anständigen" Menschen mehr erzogen werden!