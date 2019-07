Das Interesse an homöopathischen Therapien ist in Berlin groß - und viele Krankenkassen erstatten auch deren Kosten. Das steht aktuell mal wieder in Frage. Die Berliner Patientenbeauftragte verteidigt die Homöopathie - trotz wissenschaftlicher Kritik.

In Frankreich ist es schon jetzt soweit: Homöopathische Arzneimittel sollen dort in zwei Jahren wohl nicht mehr von den Kassen bezahlt werden. Die Wirksamkeit sei nicht bewiesen, begründet das Gesundheitsministerium die Entscheidung. In Deutschland ist Homöopathie zwar kein Bestandteil des gesetzlichen Leistungskatalogs der Kassen, allerdings erstatten viele Versicherer ihren Kunden die Behandlungskosten, weil es eine Nachfrage gibt. Ob die Allgemeinheit für eine solche Behandlungen aufkommen muss, oder ob solche Erstattungen ähnlich wie in Frankreich verboten werden sollen, darüber wird jetzt in der Großen Koalition diskutiert.

In Berlin dürfte das für besondere Aufmerksamkeit in Arztpraxen und bei Patienten sorgen. Rund 400 Ärzte in der Hauptstadt behandeln auch mit Globuli und Co. In den vergangenen Jahren hat das Interesse an Alternativmedizin zugenommen.