Bild: dpaZSophia Kembowski

Körperschaft des öffentlichen Rechts - Humanisten werden in Brandenburg der Kirche gleichgestellt

02.07.19 | 15:05

Die Landesregierung in Potsdam hat den Humanistischen Verband nun auch in Brandenburg als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Die Urkunde soll am Mittwoch in der Landeshauptstadt übergeben werden, teilte das Kulturministerium am Dienstag mit.

Der Verband mit mehr als 15.000 Mitgliedern und 1.300 hauptamtlichen Beschäftigten vertritt die Interessen von Konfessionsfreien. Mit der Anerkennung werden die Humanisten den christlichen Kirchen und der Jüdischen Gemeinde gleichgestellt. "Dies ist eine Anerkennung unseres beständigen Engagements für die Interessen religionsfreier Menschen in Brandenburg" teilte Verbandssprecher Thomas Hummitzsch mit. In Berlin und nun auch in Brandenburg könne der Verband mit der Anerkennung der Körperschaftsrechte leichter soziale und pädagogische Einrichtungen betreiben.

Verband will auf Steuern verzichten

Der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg bietet den Angaben zufolge in Berlin und Brandenburg humanistische Lebenskunde an Schulen an, organisiert Jugend-, Namens-, Hochzeits- und Bestattungsfeiern. Außerdem betreibt der Verband mehr als 25 Kindertagesstätten sowie eine eigene Fachschule für Sozialpädagogik, drei Betreuungsvereine, zwei Sozialstationen und fünf Hospize. In Berlin besitzt der Verband seit dem 1. Januar 2018 die Körperschaftsrechte, in Brandenburg erhält er sie zum 3. Juli 2019. Mit dem Körperschaftsstatus für Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sind Privilegien verbunden wie die Möglichkeit, öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse zu begründen, Steuern zu erheben und Mitspracherechte in Gremien zu erhalten. Wie schon in Berlin wolle der Verband auch in Brandenburg darauf verzichten, Steuern zu erheben und öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse zu begründen, erklärte der Sprecher.