dpa/Kitty Kleist-Heinrich TSP Audio: Inforadio | 31.07.2019 | Interview mit Arne Piepgras | Bild: dpa/Kitty Kleist-Heinrich TSP

Interview | Immobilienentwickler Arne Piepgras - "60.000 Kleingärtner behindern Millionen - das kann nicht sein"

31.07.19 | 13:01 Uhr

Freie Flächen für neuen bezahlbaren Wohnraum sind rar in Berlin. Projektentwickler Arne Piepgras bringt erneut Kleingartenflächen ins Spiel. Dort könnten "Gartenstädte" entstehen - nach seinen Plänen hieße das: bezahlbarer Wohnraum plus Garten in kommunaler Hand.

rbb|24: Herr Piepgras, Sie sagen: "Weg mit den Kleingärten! Gartenstädte statt Gartenzwerge." Was meinen Sie damit?

Arne Piepgras: Ich glaube einfach, dass alle Ansätze in Berlin, das Wohnungsproblem zu lösen, viel zu klein gedacht sind. Wir haben in Berlin 30 Millionen Quadratmeter Kleingartenflächen und die müssten in einen Masterplan mitaufgenommen werden. Er muss die Interessen der Kleingärtner von vornherein berücksichtigen und festlegen, was wir an Wohnungen, Kitas und neuen Schulen brauchen. Nach meiner Einschätzung brauchen wir zirka 500.000 neue Wohnungen, 150 neue Kitas und mindestens 50 neue Schulen. Das ist nur zu erreichen, wenn wir diese Flächen mitplanen.

Wie soll der Masterplan denn aussehen?

Die Interessen der Kleingärtner sollen berücksichtigt werden. Es ist ja denkbar, Gartenstädte im Stil der 20er und 30er Jahre zu bauen und den Kleingärtnern, die ihre Gärten verlieren, dort Wohnungen mit vorgelagerten Gärten zu bevorzugten Mieten, beispielsweise sechs, sieben Euro pro Quadratmeter anzubieten. Das sind dann nicht mehr 400 Quadratmeter, sondern vielleicht noch 100 Quadratmeter Fläche, aber das reicht aus, um Pflanzungen vorzunehmen, eine Hollywoodschaukel aufzustellen und einen Grill zu haben. In der Lebensqualität der Kleingärtner würde sich also gar nichts verändern, ganz im Gegenteil. Wir hätten dann auch noch günstigen Wohnraum. Alle meine Gespräche mit Kleingärtnern, die ich bisher hatte, zeigten, dass sie aufgeschlossener sind als man denkt. Es ist einfach ein Tabuthema, das niemand anfassen will. Und zwar aus Angst, da könnte eine Bombe hochgehen. Die wird aber gar nicht hochgehen, wenn man es mal vernünftig gemeinsam plant.

Wird in Berlin neu gebaut, dann gleich in einem gehobenen Segment - so lautet ein Argument. Sie streben aber gar nicht den großen Profit an. Was planen Sie?

Es war von vornherein ein großes Missverständnis. Ich bin der Meinung: Die Flächen, die sich jetzt schon in Landeseigentum befinden, gehören nicht in private Hand. Das soll alles Landeseigentum bleiben, mit der Folge, dass wir dann Wiener Verhältnisse bekämen. Wir hätten dann nämlich mehr als 50 Prozent der Wohnungen in Berlin in kommunalem Eigentum und in Wien ist es ja so, dass dadurch die Mieten in der ganzen Stadt komplett erträglich sind. Aber wenn wir nicht groß ansetzen, dann wird das alles nicht gelingen. Enteignen oder die Ausübung von Vorkaufsrechten sind alles in allem keine Lösung. Das kostet den Steuerzahler Millionen und bringt am Ende nicht eine einzige neue Wohnung.

Gibt es denn Reaktionen auf Ihre Pläne?

Alle Parteien zucken zurück, weil sie Angst vor der Wahlmacht der Kleingärtner haben. Einzige Ausnahme ist ansatzweise die FDP, weil sie wohl vermuten, dass Kleingärtner keine FDP-Wähler sind - ich weiß es nicht. Aber ansonsten ist es einfach zum Heulen. Es kann ja nicht sein, dass 60.000 Kleingärtner die Entwicklung einer Millionenstadt wie Berlin behindern. All meine Gespräche mit den Kleingärtnern waren außerordentlich positiv. Man muss sie nur mal richtig ansprechen und nicht sagen: "Wir schreddern jetzt eure Gärten weg und Ihr kriegt hier ein paar Hundert Euro Abfindung und dann könnt Ihr gehen." Man muss ein Gesamtkonzept entwickeln. Man darf nicht vergessen: Die Kleingärtner sind ja nicht hauptberuflich Kleingärtner. Die haben auch Familie, die an bezahlbarem Wohnraum interessiert sein sollte und auch deswegen ist es viel offener als man denkt. Es würden auch öffentliche Parks, Kitas, Schulen entstehen - alles Sachen, die wir dringend brauchen. Daran sind auch die Kleingärtner interessiert.

Das Interview führte Heiner Martin für das rbb-Inforadio. Es handelt sich um eine redigierte und gekürzte Fassung. Das komplette Interview können Sie hören, wenn Sie oben im Artikelbild auf den Playbutton klicken.

Sendung: Inforadio, 31.07.2019, 9:05 Uhr