Noch sind Ferien - aber nicht fürs Weltklima, und deshalb macht auch "Fridays for Future" nicht frei. Bis Sonntag treffen sich tausende Mitstreiterinnen auf dem Sommerkongress in Dortmund. Und da gibt es große Kampfbereitschaft, sagt die 15-jährige Franziska aus Berlin.

Auf jeden Fall werden wir erstmal weiter demonstrieren, am 20.9. haben wir auch unseren globalen Großstreik, wo wir uns auch mit Unternehmen vernetzen, damit wirklich jede Altersklasse auf die Straße geht und dann versuchen wir, größtmöglichen Druck aufzubauen, damit mal was passiert.

"Fridays for Future"-Demo vor Leag-Zentrale in Cottbus

Um uns untereinander zu vernetzen, um uns mal zu treffen. Ich höre die Leute jeden Sonntag in der Telefonkonferenz oder auch häufiger, aber ich kenne sie nicht persönlich. Es ist supergut mal zu sehen, wer hinter dieser Stimme steckt und all diese Menschen mal kennenzulernen.

Ich kann es ein bisschen nachvollziehen - dadurch dass wir einfach so viele Leute sind und dass es teilweise so superchaotisch ist. Ich bin 15 und organisiere jetzt irgendwelche Großdemos, ich habe auch nicht so viel Plan davon. Aber wir bekommen viel Hilfe auch von außerhalb. Wir lernen inzwischen, die auch anzunehmen, wie wir es schaffen, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Das ist so cool, dass wir als Jugendliche schon die Erfahrung machen. Ich meine: Wir bilden uns immer weiter. Und das ist das Schöne.

Das Interview führte Sophia Wetzke, radioeins.