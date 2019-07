Dagmar Scholz ist Tagesmutter und betreut fünf Kleinkinder in Berlin-Zehlendorf. Sie soll, wie viele andere Tageseltern, 2.000 bis 3.000 Euro an das Finanzamt nachzahlen. Doch das Geld hat sie nicht und ihre Bank ist auch nicht bereit, ihr die Summe zu leihen.

Wegen einer Steuerrückforderung fürchten in Berlin Hunderte Tagesmütter und -väter um ihre Existenz. Es geht um eine steuerfreie Pauschale, die jahrelang nicht beachtet wurde. Ende Mai hatten viele Tageseltern einen Brief von der Senatsverwaltung für Bildung bekommen, in dem Steuern und möglicherweise auch Sozialversicherungspauschalen zurückgefordert werden. Diese Summen, bei denen es sich in einigen Fällen um mehrere Tausend Euro handelt, sind für viele Tageseltern nicht zu stemmen.