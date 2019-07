Brandenburgs kommunale Haushalte können sich sehen lassen: Im Ost-West-Vergleich liegen die Gemeinden laut einer Bertelsmann-Studie zwar nur im Mittelfeld, im Osten allerdings sind Brandenburgs Kommunen Spitzenverdiener. Doch es gibt ein großes Defizit.

Im Jahr 2012 rangierten die durchschnittlichen Steuereinnahmen der Kommunen nur zwischen 510 Euro pro Kopf in Frankfurt (Oder) und 1.083 Euro pro Kopf in Dahme-Spreewald. Die Kassenkredite der Kommunen, die als Krisenindikator gelten, sind in Brandenburg der Stiftung zufolge zuletzt gesunken. Die Städte Cottbus, Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder) lägen aber weiter auf einem problematischen Niveau.