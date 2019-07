Bild: dpa/Soeren Stache

Kappungsgrenze wird verlängert - Brandenburg will Mieterhöhungen weiterhin begrenzen

21.07.19 | 10:58 Uhr

Nicht nur in Berlin sondern auch in Brandenburg ist das Angebot an erschwinglichen Mietwohnungen zu knapp. In 30 Brandenburger Gemeinden gilt schon seit fünf Jahren eine Kappungsgrenze bei laufenden Verträgen. Sie wird nun verlängert - aber nicht überall.



Die rot-rote Landesregierung Brandenburgs will unangemessene Mieterhöhungen in mehreren Gemeinden auch weiterhin begrenzen. Dafür wird der geltenden Schutz bei laufenden Verträgen verlängert. Die sogenannte Kappungsgrenzenverordnung, die am 1. September 2014 in Kraft trat und auf fünf Jahre begrenzt war, soll bis Ende des kommenden Jahres fortgeführt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt gelte auch die Mietpreisbremse. Das teilte das Brandenburger Ministerium für Landesplanung in Potsdam auf eine Anfrage des fraktionslosen Landtagsabgeordneten Péter Vida mit.



Infobox Hier gilt weiterhin die Kappungsgrenze Bernau bei Berlin Birkenwerder Blankenfelde-Mahlow Eichwalde Falkensee Glienicke/Nordbahn Großbeeren Hennigsdorf Hohen Neuendorf Hoppegarten Kleinmachnow Königs Wusterhausen Mühlenbecker Land Neuenhagen bei Berlin Nuthetal Oranienburg Panketal Potsdam Rangsdorf Schöneiche bei Berlin Teltow Velten Werneuchen Zeuthen

30 Gemeinden mit zu schlechtem Wohnungsangebot

Laut der Verordnung über Kappungsgrenzen dürfen in 30 ausgewählten Gemeinden die Mieten bei laufenden Verträgen innerhalb von drei Jahren nur um höchstens 15 Prozent erhöht werden und die ortsüblichen Vergleichsmieten nicht übersteigen. Mit einem Gutachten im Auftrag des Ministeriums wurden die 30 Gemeinden ermittelt, in denen es zu wenig Wohnungen mit angemessenen Mieten gab. Die neue Bestimmung, die ab 1. September dieses Jahres gelten soll, werde derzeit zwischen den Ressorts abgestimmt, teilte das Ministerium für Landesplanung mit.



Allerdings seien die Mieterhöhungen nach dem jetzigen Entwurf dann nicht mehr in allen 30 sondern nur noch in 24 Gemeinden gedeckelt. In Schönefeld, Schulzendorf, Wildau (alle Dahme-Spreewald), Dallgow-Döberitz (Havelland), Petershagen/Eggersdorf (Märkisch-Oderland) und Erkner (Oder-Spree) gebe es laut einer Umfrage vom Frühjahr dafür keinen Bedarf mehr.

Neues Gutachten zur Mietpreisbremse

Zudem sei geplant, die Auswirkungen der beiden Verordnungen über Kappungsgrenzen und Mietpreisbegrenzungen auf den märkischen Wohnungsmarkt überprüfen zu lassen. Dazu soll ein Gutachten erstellt werden, das im Frühjahr 2020 vorgelegt werden soll. Die Ausschreibung dafür sei noch im Sommer geplant.



Auf Basis des Gutachtens will die Landesregierung entscheiden, ob die mietpreisdämpfenden Maßnahmen über 2020 hinaus fortgesetzt werden sollen. Ziel sei eine Harmonisierung beider Verordnungen bis Ende des kommenden Jahres.



Nach der seit Januar 2016 in 31 märkischen Kommunen geltenden Mietpreisbremse bei Wiedervermietung darf die Miete nur um höchstens zehn Prozent steigen. Allerdings gilt dies nicht bei Vermietung von Wohnungen in Neubauten und bei umfassenden Modernisierungen. Die Mietpreisbremse gilt für die 30 Kommunen, in denen bereits eine Kappungsgrenze bei laufenden Verträgen besteht, sowie für Ahrensfelde (Barnim).



