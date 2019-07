Eigentlich sollte es sie schon ab 1. Juli geben: Diesel-Fahrverbote an einigen Straßenabschnitten in Berlin und mehr Tempo-30-Zonen. Am Dienstag steht der neue Luftreinhalteplan etwas verspätet zur Beschlussfassung des Berliner Senats.

Der Berliner Senat will am Dienstagvormittag Maßnahmen für sauberere Luft in Berlin beschließen. Der neue Luftreinhalteplan steht ab 10 Uhr auf der Tagesordnung der Senatssitzung zur Beschlussfassung, wie die Senatskanzlei am Montag bestätigte. Damit wird sich voraussichtlich entscheiden, auf welchen Straßenabschnitten Fahrverbote für bestimmte Dieselautos und -Lkw eingeführt werden.