Der Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf will verstärkt dagegen vorgehen, dass Schüler Drogen nehmen. Schulstadtrat Gordon Lemm sagte dem rbb am Mittwoch, man wolle mit Hilfe der Polizei verhindern, dass Drogen auf dem Schulhof verkauft werden.

Lemm sagte dem rbb am Mittwoch außerdem, dass er sich mit Schulen in Verbindung gesetzt und Lehrer direkt angesprochen habe. "Ich habe sie gefragt: 'Habt ihr das auf dem Schirm?' Normalerweise wird in der achten oder neunten Klasse auch im Rahmen des Unterrichts darüber gesprochen – offensichtlich müssen wir bereits in der siebten Klasse damit anfangen", so Lemm. Die Schulen hätten zugestimmt, dass sie viel früher damit anfangen müssten.

Lemm zeigte sich im Gespräch mit dem rbb "total überrascht" über die Entwicklung und über das Alter der Konsumentinnen und Konsumenten - und über die Preise: 1,50 Euro oder 3 Euro pro Pille. "Diese Kampfpreise, das ist völlig absurd. Deswegen mussten wir da irgendwas tun", so Lemm. Jetzt müsse man sich auch auf der strafrechtlichen Seite fragen: "Wo kommt das Zeug her? Wer vertickt es für solche Preise?"

In anderen Berliner Bezirken konsumieren Minderjährige offenbar kaum Ecstasy. Lemm habe dazu mit Kollegen aus den anderen Bezirken gesprochen. Die Jugendstadträte von Steglitz-Zehlendorf, Spandau und Charlottenburg-Wilmersdorf bestätigten das auf Nachfrage von rbb|24. Auch aus Reinickendorf hieß es am Mittwoch schriftlich: "Bezirksstadtrat Tobias Dollase (parteilos, für CDU) teilt mit, dass bislang keine Fälle von Ecstasy-Konsum von Kindern dem Jugendamt gemeldet worden sind."

Die Landesdrogenbeauftragte in Berlin, Christine Köhler-Azara, erklärte in einer Mitteilung an rbb|24: "Die Situation, wie sie sich in Marzahn-Hellersdorf darstellt, ist für Berlin ungewöhnlich. Aus anderen Bezirken kennen wir das Problem so nicht. Grundsätzlich ist der Konsum von Ecstasy bei 12-13-jährigen Kindern eher ungewöhnlich."

Andere Drogen konsumierten Jugendliche aber durchaus. In Steglitz-Zehlendorf sei eher Kokain auf Haus-Partys ein Problem, wie Carolina Böhm, Jugendstadträtin des Bezirks, rbb|24 sagte. Konkrete Zahlen nannte sie nicht. In Charlottenburg-Wilmersdorf werde Cannabis als Einstiegsdroge konsumiert, es würden aber nicht vermehrt Fälle registriert, so Heike Schmitt-Schmelz, die dortige Jugendstadträtin.