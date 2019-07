So läuft es nicht nur am Stadtrand. An der Michelangelostraße in Prenzlauer Berg gibt es Widerstand gegen 1.200 neue Wohnungen, weil sich dadurch der Bestand dort mehr als verdoppeln würde. Auch hier liegt der Baubeginn in weiter Ferne, was unter anderem der Infrastruktur unter der Straßendecke geschuldet ist, wie der Bezirksstadtrat Vollrad Kuhn erläutert: "Dort sind sehr große Wasserleitungen drin und Fernwärmetrassen, die müssen alle neu gebaut und verlegt werden." Dazu käme noch die Straße selbst, die geplant werden müsse. Das Verfahren dauere lange, sagt Kuhn. "Einplanung der Investitionsmittel, Beteiligungsschritte, Planfeststellungsbeschluss, Beauftragung der Firmen und Bau. Also, wir rechnen mit zirka acht Jahren mindestens. Kann natürlich auch etwas länger werden."