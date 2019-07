In seiner Funktion als stellvertretender Bundesratspräsident hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Mittwoch den Wechsel von Ursula von der Leyen (CDU) zu Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) im Verteidigungsministerium vollzogen.

Müller hat die rund zehnminütige Übergabe übernommen, weil Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Urlaub und Bundesratspräsident Daniel Günther (CDU) auf Dienstreise in Namibia ist.

Müller überreichte am Mittwochvormittag zunächst von der Leyen die Entlassungs- und anschließend der neuen Amtsinhaberin Kramp-Karrenbauer (CDU) die Ernennungsurkunde. Die scheidenden Verteidigungsministerin wünschte er in ihrer neuen Position als EU-Kommissionspräsidentin in Brüssel viel Erfolg und "eine Portion Spaß". An Kramp-Karrenbauer gewandt, sprach Müller von großen Aufgaben. Deutschland brauche eine starke Bundeswehr.