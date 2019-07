Oreo Montag, 29.07.2019 | 10:28 Uhr

Und es wird geflogen, als gäbe es kein Morgen. Sieht man sich mal die Webseite fligthradar24.com an und reduziert die Ansicht auf fast Global, wird einem schlecht.

Aber 163 Staaten, die gemeinsam der Besteuerung von Kerosin widersprachen und dies mit einem Vertrag besiegelten, werden dies wohl weiterhin tun und damit die Billigfliegerei weiter stützen.

Daher ist ein einseitiger Ausstieg Deutschlands aus der Subvention von Kerosin nicht wirklich durchzusetzen.

Es wird weitergehen: emittieren von Treibhausgasen in hohe Luftschichten, durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen in Kraftwerken, Schwerölwahnsinn auf den Weltmeeren, die Plastikwut der Gesellschaften, Pestizide, Herbizide, Sterben der Arten und Insekten. Großwildjagdidioten etc etc.

Die Entwicklung wird und irgendwann ein / überholen