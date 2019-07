Der sozialpsychiatrische Notdienst wird unter anderem von Einsatzkräften der Polizei oder Feuerwehr gerufen, wenn psychisch kranke Personen eine Gefahr für sich selbst oder andere Menschen darstellen. In Neukölln war das zuletzt am 18. Juni der Fall, als ein offenbar psychisch gestörter Mann Polizeibeamte angriff und zwölf von ihnen mit einem Feuerlöscher verletzte .

Der Bezirk konnte wegen Personalmangels allerdings keinen Facharzt aus dem sozialpsychiatrischen Dienst zur Unterstützung schicken. Denn in der Abteilung sind laut Liecke krankheits- und urlaubsbedingt nur zwei von vier Ärzten im Dienst, die durch ihre Arbeit in den Krankenhäusern des Bezirks und als Gutachter voll ausgelastet seien. Unterstützung aus anderen Abteilungen des Gesundheitsamtes sei nicht möglich, so Liecke, weil dafür eine Zusatzausbildung notwendig ist, um zum Beispiel betroffene Personen in eine Spezialklinik einweisen zu dürfen.

Zudem ist in Neukölln gerade der leitende Amtsarzt in den Ruhestand gegangen, einen Nachfolger gibt es nicht. Und auch keinen Stellvertreter: Die Neubesetzung der beiden Stellen sei immer wieder am zu niedrigen Gehalt gescheitert, sagt Liecke. Allein drei Ausschreibungen habe es für die Stelle des leitenden Amtsarztes gegeben.