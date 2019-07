Zählung von Obdachlosen in Berlin soll im Januar starten

Vermutlich mehrere Tausend Menschen leben in Berlin auf der Straße, doch die genaue Zahl kennt keiner. Eine Zählung soll Aufschluss bringen, auch um Hilfsangebote darauf abstimmen zu können. Im nächsten Jahr geht es los.

Im Januar kommenden Jahres soll in Berlin damit begonnen werden, die Obdachlosen zu zählen. Das kündigte die sozialpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, Stefanie Fuchs (Linke) am Dienstag im rbb an.

Bei der Zählung sollten die Obdachlosen zugleich über die Hilfsangebote in der Stadt informiert werden, sagte Fuchs. Daher müsse die Erhebung gut vorbereitet werden. Eingebunden seien beispielsweise Verbände, Ehrenamtliche oder auch Forschungseinrichtungen. Dazu müsse auch der Datenschutz beachtet werden.