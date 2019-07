Neuer Wachschutz in zwei KZ-Gedenkstätten

In den KZ-Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück hat ein neuer Wachschutz die Arbeit aufgenommen. Die Firma mit Sitz in Oranienburg sei mithilfe einer aufwendigen Ausschreibung ausgewählt worden, teilte die Gedenkstättenstiftung am Montag mit.