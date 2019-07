Neben Ordnungsamt und Polizei reguliert das in Berlin seit Kurzem auch eine dritte Gruppe: die sogenannten Parkläufer. Diese entspringen einem Versuchsprojekt der Umwelt-Senatsverwaltung, das gerade gestartet ist und in dem die Bezirke Mitarbeiter für ihre jeweiligen Parks einsetzen.

Friedrichshain-Kreuzberg kennt den Einsatz mit Parkläufern bereits: Dort arbeiten seit Jahren Sozialarbeiter im Görlitzer Park. Sie sind der Ausgangspunkt für das aktuelle Konzept für ganz Berlin.

Friedrichshain-Kreuzberg hat nun aufgestockt: Seit Mai 2019 arbeiten in dem Bezirk weitere Parkläufer. Das sind dann aber keine Sozialarbeiter, sondern Sicherheitsdienst-Mitarbeiter, die im Viktoriapark und im Volkspark Friedrichshain unterwegs sind.

In Mitte patrouilliert ein "Parkdienst" seit dem 1. Juli: im Monbijoupark, im James-Simon-Park, im Volkspark Am Weinbergweg, im Park am Nordbahnhof, im Volkspark Rehberge, im Schillerpark, im Kleinen Tiergarten und im Großen Tiergarten.

In Steglitz-Zehlendorf laufen seit Anfang Juli Parkläufer "mit pädagogischer Schulung", so Bezirksstadträtin Maren Schellenberg, im Stadtpark Steglitz, am Schlachtensee und an der Krummen Lanke. Hier liege der Fokus auf der Durchsetzung des Grillverbots.

Im Schlesischen Busch in Treptow-Köpenick seit vergangener Woche und im Treptower Park seit diesem Dienstag sind laut Bezirk Mitarbeiter eines Unternehmens unterwegs, das auf "soziale Betreuung von öffentlichen Grünanlagen fokussiert" ist. Auch in Spandau ist das Projekt gestartet. Andere Bezirke waren zunächst nicht zu erreichen.