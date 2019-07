Mo H. Mett Charlottenburg Donnerstag, 18.07.2019 | 13:09 Uhr

Kenne mich persönlich nicht im Polizeidienst aus, aber der Mehrzahl der Tausenden von BeamtInnen und Beamten, die in den letzten Jahrzehnten seit dem Mauerfall schlecht ausgestattet, kaputtgespart, zwischen verschiedenen Fronten aufgerieben und völlig unterbezahlt(!) trotzdem ihre Gesundheit für uns alle täglich eingesetzt haben, denen möchte ich danken und will echt nicht den Job mit ihnen tauschen. Die Berliner Polizei macht ihre Sache im Rahmen der ihnen gebotenen Bedingungen in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle gut - in der Uniform steckt eben auch ein Mensch und kein RoboCop. Interkulturellen Unterricht finde ich für Berliner etwas absurd, denn wer sehendes Auges durch die Stadt geht und an seinem Kiezleben teilnimmt ist doch o.k. aufgestellt. 'Wachwechsel' wäre allerdings sinnvoll damit gestreßte Polizei auch mal in 'Problembezirken' wie Grunewald oder Frohnau Streifendienst absolviert und die Entspannten aus Zehlendorf oder Köpenick mal sehen, was anner Front so Phase ist.