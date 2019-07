Die Berliner Polizei hat nach eigener Darstellung zu wenig Fachleute und Schreibkräfte, die selber keine Polizisten sind. Diese machten die Ermittlungsarbeit erst möglich. Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir beschäftigen Chemiker, Biologen, Juristen, Computerexperten, Wirtschaftsexperten und auch zahlreiche Angestellte, die zuarbeiten, also Daten eingeben oder Protokolle auswerten und aufschreiben." Gerade Schreibkräfte seien sehr wichtig. "So müssten die Mitschnitte von zum Teil sehr langen Vernehmungen abgetippt werden, damit Straftaten schnell genug bearbeitet werden können."

Mit der wachsenden Stadt und Polizei brauche man auch in diesem Bereich mehr Personal, das sei aber bislang in dem Entwurf des Landeshaushaltes für 2020/21 noch nicht enthalten. Slowik sagte, sie habe beim Senat für den neuen Haushalt insgesamt knapp 1.000 zusätzliche Stellen, meistens für Angestellte, im Bereich der Verwaltung und der Fachkräfte beantragt. Bewilligt worden seien aber nur 100.



"Es lähmt die kriminalpolizeiliche Arbeit, wenn uns in diesen Bereichen die Leute fehlen", sagte Slowik. "Das gilt gerade auch für die Ermittlungen gegen rechtsextreme Täter und im Bereich Islamismus. Wir haben gute Auswertungssoftware, aber wenn ich niemanden habe, der sie mit Daten füllt, wird es schwierig."