Polizist erschoss Iraker vor drei Jahren - Hatte Hussam Hussein etwa kein Messer in der Hand?

29.07.19 | 06:00 Uhr

2016 wurde der irakische Flüchtling Hussam Hussein von einem Polizisten in Berlin erschossen – er habe ein Messer in der Hand gehabt. An dieser Darstellung bestehen erhebliche Zweifel, jetzt wird nachermittelt, berichten das ARD-Magazin Kontraste und der "Spiegel".



Der Fall sorgte im September 2016 für Schlagzeilen: Der irakische Flüchtling Hussam Hussein wurde vor einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Moabit von Polizisten erschossen. Die Beamten hätten Angst um das Leben eines anderen Flüchtlings gehabt, den der 29-Jährige mit einem Messer bedroht habe, hieß es später in der Darstellung der Staatsanwaltschaft.

Hussein hatte kurz zuvor erfahren, dass seine sechsjährige Tochter Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sei – durch einen anderen Flüchtling in der Unterkunft. Der Verdächtige war bereits von herbeigerufenen Polizeibeamten festgenommen worden. Mittlerweile ist er wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden.

Staatsanwaltschaft: Hussein hatte ein Messer

Nach der offiziellen Darstellung der Berliner Staatsanwaltschaft soll Hussam Hussein damals mit einem Messer bewaffnet auf den gefesselten Mann zugerannt sein, woraufhin drei Beamte das Feuer eröffneten. Eine Kugel traf Hussam Hussein tödlich in den Rücken. Die Staatsanwaltschaft Berlin stellte im Mai 2017 das Ermittlungsverfahren gegen die Schützen mit der Begründung ein, die Beamten hätten schießen müssen, um den Angriff gegen den anderen Flüchtling abwehren zu können.



Zeugen: Es gab kein Messer

Nach neuen Recherchen ergeben sich nun erhebliche Zweifel an der Darstellung, dass der erschossene Hussam Hussein überhaupt bewaffnet war. Ein Zeuge, der den Polizeieinsatz beobachtet hat, sagt im Interview mit dem ARD-Politikmagazin Kontraste: "Hussein hatte kein Messer, das schwöre ich, ich habe kein Messer gesehen und ich stand ja neben ihm. Niemand von uns hat ein Messer gesehen. Der hatte einfach keins." Mit dieser Aussage steht er nicht allein. Auch ein Polizeibeamter, der an dem Geschehen selbst beteiligt war, kritisiert die Einstellung des Verfahrens: "Meine Kollegen und ich glauben, nein, wir wissen, dass wir alle kein Messer gesehen haben. Aus unserer Sicht war der Mann nicht bewaffnet." Der Beamte gibt an, das Geschehen gut im Blick gehabt zu haben. Ein Messer in der Hand von Hussam Hussein hätte er demnach gar nicht übersehen können.



Rechtsanwalt: Polizei wollte Einstellung des Verfahrens

Der Berliner Rechtsanwalt Ulrich von Klinggräff vertritt die Witwe des Erschossenen. Er hat erhebliche Zweifel an der Ermittlungsarbeit der Berliner Mordkommission. Klinggräff unterstellt, es sei offensichtlich von vornherein das Interesse der Polizei gewesen, "am Ende zu einer Einstellung des Verfahrens zu kommen". Das Kammergericht Berlin hat Ende 2018 umfangreiche Nachermittlungen angeordnet. So soll dringend geklärt werden, woher ein Messer gekommen ist, das Hussam Hussein in der Hand gehalten haben soll und das ausgerechnet der Todesschütze sichergestellt haben will. Denn auf diesem Messer wurden weder DNA-Spuren noch Fingerabdrücke von Hussein gefunden, obwohl der keine Handschuhe trug.

Studie: 12.000 Verdachtsfälle illegaler Polizeigewalt pro Jahr

Der Berliner Fall ist kein Einzelfall. In Deutschland kommt mutmaßlich rechtswidrige Polizeigewalt deutlich häufiger vor als bisher bekannt. Das ergeben Forschungen an der Universität Bochum, über die Kontraste und "Spiegel" gemeinsam berichten. Demnach gibt es jährlich mindestens 12.000 mutmaßlich rechtswidrige Übergriffe durch Polizeibeamte – und damit fünf Mal mehr als angezeigt.



Bei der noch unveröffentlichten Studie handelt es sich um die bislang größte Untersuchung von Polizeigewalt in Deutschland. An der Online-Befragung nahmen mehr als 1.000 Betroffene teil. Ein zweiter Teil der Studie bestand aus qualitativen Interviews mit Staatsanwälten, Rechtsanwälten, Richtern und Polizeibeamten. "Nach unseren bisherigen Befunden kann man davon ausgehen, dass das Dunkelfeld mehr als fünfmal so groß ist wie das Hellfeld, das wir in der Statistik sehen", sagt der Kriminologe Professor Tobias Singelnstein Kontraste und dem Spiegel. Die Dunkelziffer rechneten die Wissenschaftler anhand der Angaben aus der Onlinebefragung hoch.



Fälle werden selten strafrechtlich geahndet

Bekannt ist bislang, dass es in Deutschland pro Jahr mindestens 2.000 mutmaßlich rechtswidrige Übergriffe durch Polizeibeamte gibt, die von den Staatsanwaltschaften bearbeitet werden. Den Forschungsergebnissen zufolge werden die Fälle nur selten strafrechtlich geahndet: Weniger als zwei Prozent münden in ein Gerichtsverfahren. In Ermittlungsverfahren zur Körperverletzung gelangen dagegen in der Regel 20 Prozent der Fälle vor Gericht - also zehnmal mehr als in Fällen von Beschuldigten aus der Polizei. Oft stehe das Wort der Betroffenen gegen das der Beamten - deshalb erhebe die Staatsanwaltschaft bei Anzeigen wegen Körperverletzung im Amt selten Anklage, sagt der für die Studie verantwortliche Kriminologe, Professor Tobias Singelnstein: "Oft herrscht das Verständnis vor: Die Polizei macht keine Fehler, und wenn doch, dann klärt man das besser leise intern." Mit Informationen von Kontraste Zu diesem Thema sendet das Erste am Montag, 29. Juli, um 21:55 Uhr in der Sendereihe "Exklusiv im Ersten" die Dokumentation "Staatsgewalt".