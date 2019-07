Die Polizei prüft den Fall eines Berliner Beamten, der sich bei einer Demonstration volksverhetzend geäußert haben soll. Das bestätigte das Polizeipräsidium am Mittwochabend dem rbb. Die Aussagen des Polizisten würden jetzt straf- und disziplinarrechtlich geprüft.

Rachtsextremismus in der Polizei

Hintergrund ist eine Beschwerde der Neuköllner Bürgerinitiative Basta, die sich für die Aufklärung rechtsextremistischer Straftaten einsetzt. Demnach hat der Polizist bei einer Protestkundgebung vor dem Landeskriminalamt am 20. Juni eine 15-minütige Rede gehalten. Darin soll der langjährige Beamte etwa die Rolle der rechtsextremen Terrorzelle NSU verharmlost haben. Außerdem habe der Polizist der Initiative zufolge unter anderem behauptet, 99 Prozent der Straftaten in Deutschland würden von Ausländern begangen.

Jeden Donnerstag demonstrieren vor dem Landeskriminalamt Berlin (LKA) etwa ein Dutzend Teilnehmer - seit rund drei Monaten. Schon morgens begrüßen Sie die Beamten und Mitarbeiter der Behörde neben dem Eingangstor mit Schildern, auf denen Sätze stehen wie: "Guten Morgen, LKA! Aufwachen! Rechtes Auge Öffnen!" oder "Arbeiten LKA und Nazis zusammen?" Sie fordern die Aufklärung der Morde an Burak Bektas, Luke Holland und rechtsextreme Anschläge auf Neuköllner Bürger. Karin Wüst und Truus Baas sind seit Anfang Mai von Anfang an dabei. "Wenn an eine Fassade, 'Deutschland erwache', geschrieben wird, dann erwarte ich, dass das ordentlich ermittelt wird", sagt Wüst.

Neuköllns Bezirksbürgermeister sprach von mehr als 50 rechtsextremen Übergriffen, darunter 16 Brandanschläge, allein in den letzten 3 Jahren - auf Büros, Geschäfte, Wohnhäuser - von Andersdenkenden. Christiane Schott aus der Britzer Hufeisensiedlung ist selbst betroffen. Sie hatte sich mal gegen Wahlwerbung der NPD gewehrt. Danach habe es sieben Anschläge auf ihr Haus gegeben. "Die Fenster sind eingeworfen worden, der Briefkasten wurde gesprengt, letztes Jahre wurde unser Haus beschmiert", sagt Schott. Jedes Mal habe sie bei der Polizei Anzeige erstattet, doch jedes Mal sei nichts dabei herausgekommen.