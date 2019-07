Zwei Tagesmütter mit ihren Schützlingen beim Spielen © dpa | Bild: dpa

Kinderbetreuung - Berlins Tagesmütter fürchten Aus durch Steuernachzahlung

03.07.19 | 10:56 Uhr

In Berlin fehlen in allen Bezirken Kitaplätze. Tagesmütter und -väter helfen, die Lücke zu schließen. Sie betreuen bereits rund 6.000 Kinder in der Hauptstadt. Vielen droht nun das Aus wegen einer steuerfreien Pauschale, die jahrelang nicht beachtet wurde.



Wegen einer Steuerrückforderung fürchten in Berlin hunderte Tagesmütter und -väter um ihre Existenz. Ende Mai hatten sie einen Brief von der Senatsverwaltung für Bildung bekommen, in dem Steuern und möglicherweise auch anteilige Sozialversicherungspauschalen zurückgefordert werden. Diese Summen - nach Informationen der rbb-Abendschau handelt es sich in einigen Fällen um mehrere Tausend Euro - seien für viele Tagesmütter nicht zu stemmen. Für Mittwochmorgen war deswegen ein Protestmarsch in Köpenick geplant.



Streit um steuerfreie Pauschale

Hintergrund sind Verträge der Senatsverwaltung für Bildung, die die Bezahlung der 1.600 Tagesmütter regeln. Darin wurde eine steuerfreie Pauschale für Sozialversicherungen festgelegt, die bei mehreren Tagesvätern und -müttern größer war als der Betrag, den die Selbstständigen tatsächlich an die Versicherungen zahlten. Sie hatten dadurch am Ende des Monats mehr Geld übrig. Dieser Umstand soll bekannt gewesen sein und wurde offenbar jahrelang hingenommen. Vor zwei Jahren wurde die Abrechnung jedoch digitalisiert und das Finanzamt entdeckte die nicht weitergeleiteten Beträge. Diese hätten versteuert werden müssen, so das Finanzamt.



Die Tagesväter und -mütter wehren sich gegen die Rückzahlungsforderungen und haben einen Anwalt eingeschaltet. In einem offenen Brief an die Senatsverwaltung schreiben sie: "Wir haben mit den uns zugesagten Entgelten und Pauschalen und somit mit einer uns zugesagten Gesamtsumme für unsere Kindertagespflege gerechnet. Wir haben damit gerechnet, dass alle Zahlen korrekt ermittelt wurden und gingen selbstverständlich davon aus, dass wir uns darauf verlassen können." Es sei nicht die Schuld der Kindertagespfleger, dass es in der Vergangenheit "zu groben Fehlern in der Berechnung der Entgelte und Pauschalen" gekommen ist.



Eigentlich wollte rot-rot-grün die Tagesmütter stärken

Katharina Mahrt, Sprecherin der Initiative Kitakrise, fordert Planungssicherheit für die Tagesväter und -mütter. "In Zeiten der Kitakrise sollte in die Kindertagespflege investiert werden, damit mehr Betreuungsplätze entstehen." Berlin könne es sich nicht leisten, die Tagespflege "stiefmütterlich zu behandeln", so Mahrt. Die Fraktionen der rot-rot-grüne Koalition im Berliner Abgeordnetenhaus hatten im Mai mehrere Anträge zur Stärkung der Kinderbetreuung durch Tagesmütter und -väter eingebracht. Sie forderten unter anderem Verbesserungen in Ausbildung und Vergütung sowie die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze. In einem Modellprojekt sollen auch Geflüchtete zu Tagespflegemüttern und -vätern ausgebildet werden. Für das Vorhaben sollen unter anderem Mittel aus dem "Gute-Kita-Gesetz" des Bundes genutzt werden.



Nach Zahlen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie werden knapp 6.000 Kinder in Berlin von 1.600 Tageseltern betreut. Nur acht Prozent der Betreuenden seien Männer. Kitas bieten etwa 170.000 Kindern Plätze. Laut Statistischem Landesamt leben derzeit allerdings 223.000 Kinder mit Rechtsanspruch auf Betreuung in der Hauptstadt, es fehlen etliche Kitaplätze.



Sendung: Abendschau, 03.07.2019, 19.30 Uhr