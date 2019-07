In Berlin spitzt sich die Diskussion um den Rückkauf von Hunderten Wohnungen in der Karl-Marx-Allee weiter zu. Der wohnungspolitische Sprecher der Berliner CDU-Fraktion, Christian Gräff, hat den Senat nun aufgefordert, den Kaufpreis für die Wohnungen in der Karl-Marx-Allee offen zu legen.



Gräff verlangte im rbb am Dienstag eine Sondersitzung des Stadtentwicklungsausschusses. Ein Geschäft dieser Größenordnung dürfe "nicht am Parlament vorbeigehen". Zudem müsse es eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durch den Rechnungshof geben, die anschließend offengelegt werden müsse. Der CDU-Politiker warf dem Senat außerdem vor, mit solchen Wohnungsankäufen die Preise für Immobilien in Berlin weiter nach oben zu treiben. Zwar sei der Rückkauf "für die einzelnen Mieter auf jeden Fall eine gute Nachricht", so Gräff, nicht aber für die Steuerzahler insgesamt. "Sie hätten an gleicher Stelle in der Karl-Marx-Allee doppelt so viele Wohnungen neu bauen können bei den Preisen, die dafür in Rede stehen."

Das Land würde mit dem Kauf außerdem selber "als Spekulant am Immobilienmarkt" auftreten, so Gräff weiter. "Weil damit der Bodenrichtwert in der Gegend massiv steigen wird."