In Brandenburg ist die Zahl der Arbeitslosen gestiegen, die bereits vor dem Erreichen des regulären Renteneintrittsalters eine gesetzliche Rente beziehen. Wie das Sozialministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der AfD-Fraktion mitteilte, erhielten im vergangenen Jahr fast 3.300 Arbeitslose zwischen Elbe und Oder zum ersten Mal eine Rente.

Fast jeder zweite Neu-Rentner in Brandenburg erhielt im vergangenen Jahr statt einer Altersrente andere Ruhestandsbezüge, zum Beispiel eine Verletztenrente aus der gesetzlichen Unfallversicherung, so das Sozialministerium.

Die Altersgrenze für die abschlagsfreie Altersrente wird bis 2031 von 65 Jahren schrittweise auf 67 Jahre erhöht. Wer vorzeitig in Rente gehen möchte, muss in der Regel einen Abschlag in Kauf nehmen. Er beträgt pro Monat 0,3 Prozent und gilt für die gesamte Dauer des Rentenbezugs. Allerdings gibt es Ausnahmen, so etwa für Schwerbehinderte oder Bergleute, die dauerhaft unter Tage gearbeitet haben.

Auch wer 45 Jahre lang Beiträge in die Rentenversicherung gezahlt hat, kann früher in den Ruhestand gehen. Bis 1953 Geborene können mit 63 Jahren in Rente gehen. Menschen, die bis 1963 geboren wurden, mit 64 Jahren.