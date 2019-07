Bezirk ordnet Festmachverbot an Rummelsburger Bucht an

Das Festmachen von Booten ist an der Rummelsburger Bucht ab sofort deutlich eingeschränkt. Ein wesentlicher Grund dafür sei der Naturschutz, sagt das zuständige Bezirksamt. Kurios: An grünen Uferböschungen gilt das Verbot nicht. Von Oliver Noffke

Begründet wird das Festmachverbot mit einer Stärkung des Naturschutzes, für den "die Vielfalt der Aktivitäten vor Ort, aber auch die Übernutzung [...] eine Herausforderung" seien, hieß es. "Um die Erholung am Ufer weiterhin zu ermöglichen und der Flora und Fauna genügend Lebensraum zu gewähren, besteht ein Festmachverbot an einigen Stellen."

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat an der Rummelsburger Bucht ein weitreichendes Festmachverbot ausgewiesen, das teilte die Behörde am Mittwoch mit. Schilder weisen darauf hin, dass das Festmachen von Segel-, Motor- oder Hausbooten nicht mehr gestattet ist.

Das Festmachverbot gilt entlang des gesamten westlichen Teils des Uferwegs auf der Landzunge Stralau, beginnend nordwestlich der Glasbläserallee bis zur Höhe Am Speicher. Ausgenommen sind Stege. Das Festmachverbot gilt damit ausschließlich entlang einer Spundwand, an die ein Gehweg anschließt. Für die grünen Uferböschungen im östlichen Bereich der Stralauer Landzunge gilt das Festmachverbot bis auf einen kleinen Bereich allerdings nicht.



Auf Anfrage von rbb|24 teilte eine Sprecherin des Bezirksamts mit, dass sich der Hinweis auf den Naturschutz in der Mitteilung auf Grünflächen entlang des Ufers beziehe. Gründe für das Anlegeverbot seien außerdem eine "Ufernutzung für alle" sowie eine "freie Sicht für alle" auf die Bucht.

In der Pressemitteilung des Bezirksamts werden außerdem Lärmbeschwerden, "defekte und schrottreife Boote" sowie zunehmende Verschmutzung durch Müll am Ufer als Gründe für das Verbot genannt. Ähnliche Vorwürfe gegen die Bootsbesitzer und -bewohner hat auch die IG Rummelsburger Bucht, ein Zusammenschluss von Investoren und Grundstückseigentümern, in der Vergangenheit mehrfach erhoben. Spreepublik, eine Interessenvertretung einiger Bootsbesitzer, entgegnet dem, dass ein Großteil des Mülls von Landseite aus in die Bucht geworfen werde.