Arm jetzt und in Zukunft

Schauspieler Klaus Bräuer geht bald in Rente - und fällt sofort in die Grundsicherung. Sein Fall illustriert: Am Rentensystem muss sich dringend etwas ändern - wie auch der Selbstversuch der Autoren zeigt. Von Jann-Luca Künßberg und Teresa Roelcke