dpa/Carstensen Audio: Inforadio, 26.07.2019, Sebastian Schöbel | Bild: dpa/Carstensen

Ab dem neuen Schuljahr in Berlin - Bezirke und Schulen ringen mit kostenlosem Mittagessen

26.07.19 | 06:20 Uhr

In Berlin bekommen ab dem neuen Schuljahr alle Grundschüler von Klasse 1 bis 6 kostenloses Mittagessen. Was viele Eltern und Schüler freut, wird für Bezirke und Schulen ein Kraftakt - auch weil niemand weiß, wie viele Portionen nötig sind. Von Sebastian Schöbel



In der Großküche des Caterers Optimahl in Adlershof dampft es aus riesigen Kesseln. Köche zerkleinern kistenweise Gemüse oder filetieren große Stücken Fleisch. Mehr als 2.000 Schulessen werden hier demnächst wieder täglich zubereitet. Was es in den Grundschulen, die er beliefert, am ersten Schultag serviert wird, weiß der Geschäftsführer Mirko Mann schon. "Drei Cevapcici vom Rind mit mildem Tomaten-Aiwar, Djuvec Reis - das ist mit Erbsen, Karotten und Paprika - oder Eieromelette mit Salzkartoffeln und Baked Beans." Das Lieblingsessen vieler Kinder fehlt auf Manns Liste allerdings, auch an den restlichen Tagen der ersten Schulwoche: Pommes. Er lächelt. "Stimmt. Die sparen wir uns. Frittieren, Öl...wir wollen schon versuchen, dass es gesund bleibt."

Mirko Mann setzt auf gesundes Bio-Schulessen, auf dem Hof hinter seiner Großküche macht er sogar eigenen Bio-Honig. 26 Schulen und Kitas beliefert seine Firma mit Mittagessen.

Dass die Eltern der Grundschüler dafür ab dem kommenden Schuljahr nichts mehr zahlen müssen, sondern das Land Berlin die Rechnung allein übernimmt, finde er gut, sagt er: "Das ist einfach eine Grundlage für Wachstum und gesundes Leben. Deshalb ist die Entscheidung goldrichtig."



Bis zu 600 Mahlzeiten pro Tag zusätzlich, und das fünf Tage die Woche: Schwierig, aber machbar, sagt Mirko Mann. | Bild: Sebastian Schöbel/rbb

Bisher ist kein Caterer abgesprungen

Allerdings muss Mirko Mann mit seinen Köchen durch die erwartet größere Nachfrage damit bald 500 bis 600 Essen zusätzlich zubereiten, an fünf Tagen in der Woche. Das ist gut ein Viertel mehr als bisher. Machbar sei das, sagt Mann, aber auch eine Herausforderung. "Wir müssen tatsächlich ein neues Fahrzeug anschaffen, um eine Tour mit beliefern zu können, wir stellen zwei neue Köche ein, wir schaffen noch einen Ofen mehr an und wir brauchen vor Ort dann auch das Ausgabepersonal", zählt er auf.

Die Kontingente bei seinen Zulieferern seien zugesagt, die Preise durch Verträge stabil. Auch andere Caterer in Berlin, die Verträge mit Grundschulen haben, sind offenbar vorbereitet: Abgesprungen ist ob der veränderten Lage jedenfalls bislang keiner, ergab eine Abfrage des rbb bei den Bezirken.



Mittagessen im Klassenraum

Schwieriger wird es hingegen in den Schulen selbst. Viele haben nämlich keine oder viel zu kleine Essensbereiche, sagt zum Beispiel der zuständige Bezirksstadtrat von Mitte, Carsten Spallek (CDU). Zwar sagen er und auch seine Fachkollegen aus den anderen Bezirken, dass sie für alle Grundschüler ein Mittagessen bereitstellen können. Aber schon jetzt sei klar, so Spallek, "dass es nicht toll und optimal sein wird, weil es an jeder Schule zu Einschränkungen führen wird". Klassen- und Fachräume müssten als Essensbereich genutzt werden, zum Teil werden die Schüler auch gleich in der Aula speisen. Der Zeitaufwand für das Mittagessen werde zudem größer - was Auswirkungen auf den gesamten Ablauf haben kann: Einige Kinder werden deutlich früher, andere deutlich später essen.

75 Prozent der Grundschulen in Mitte hätten nicht die nötige Ausstattung dafür, sagt Spallek. Alles müsse nun nachbestellt werden. Einfache Dinge, wie "Teller, Gabeln, Messer, Löffel, Teekanne groß, Teekanne klein, Wasserkanne groß, Wasserkanne klein." Aber eben auch teure Technik wie Industrie-Konvektomaten zum Aufwärmen des Essens, neue Fettabscheider, Starkstromanschlüsse. Zum Teil müssen sogar ganz neue Mensen gebaut werden. 300.000 Euro hat laut rbb-Informationen der Bezirk Neukölln bereits ausgegeben, um die Essensausgabe in den Grundschule möglich zu machen. In Steglitz-Zehlendorf und Mitte waren es bislang jeweils mehr als 400.000 Euro, in Reinickendorf sogar 500.000 Euro. Eher unproblematisch ist die Lage in gebundenen Ganztagsschulen, die bereits Mittagessen anbieten. Problematischer wird es überall dort, wo es bisher keinen Mensen gibt. Reinickendorf listet allein fünf Grundschulen, "die ernsthafte Raumprobleme haben, die sich nicht zum Ende der Sommerferien lösen lassen" und wo umfangreiche Baumaßnahmen anstehen, die zum Teil aber erst beantragt sind. In Mitte mussten andere Maßnahmen wegen der kurzfristigen Einführung des kostenlosen Schulessens verschoben werden, heißt es beim Bezirksamt, unter anderem Sanierungen und Ausschreibungen.



Idee gut, Umsetzung mangelhaft

Bezirksstadtrat Spallek rechnet ab August mit 16.000 Schulessen pro Tag, die in den Grundschulen im Bezirk Mitte ausgegeben werden, 4.000 mehr als bisher. Würden alle Grundschüler in ganz Berlin ihr Recht auf ein kostenloses Mittagessen wahrnehmen, käme man auf fast 200.000 Portionen am Tag, heißt es von der Senatsverwaltung für Bildung. Wie viele es werden, kann gut eine Woche vor dem Start des Schuljahres niemand so genau sagen.

Der Grundgedanke, dass in Berlin jeder Grundschüler mittags etwas zu essen bekommen, unabhängig vom Einkommen der Eltern, sei zwar völlig richtig, so der CDU-Politiker. Aber für die Umsetzung gibt er dem Senat keine gute Note: "Wenn man diejenigen gefragt hätte, die mit der Umsetzung und Abwicklung betraut sind, hätte man das viel früher in Angriff nehmen können. Jetzt ist es eher: Augen zu und durch."

Der gleiche Essenspreis seit 2014

Den Catering-Unternehmer Mirko Mann ärgert noch etwas anderes: 3,25 Euro zahlt Berlin aktuell für eine Portion Schulessen. Der Preis ist seit fünf Jahren unverändert - während die Lohn- und Lebensmittelkosten gestiegen sind. Laut Bundesernährungsministerium sollten es für ein Essen nach Norm der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 5,40 Euro sein. In Berlin ist der Preis hingegen seit fünf Jahren unverändert, während die Lohn- und Personalkosten gestiegen sind. Zudem ziehen die Bezirke zwei Prozent Skonto für frühzeitig überwiesene Beträge ab, klagt der Verband der Brandenburger und Berliner Schulcaterer. "Die geforderte Leistung und der bezahlte Preis klaffen immer weiter auseinander." Die Gewinne der Unternehmen beim Schulessen liegen "im Centbereich", sagt Mirko Mann.



5,40 Euro sollte ein Schulessen kosten, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung - in Berlin zahlt der Senat seit Jahren deutlich weniger. | Bild: Sebastian Schöbel/rbb

Vier Euro würden reichen

"Wir werden doch wohl fünf Euro für unsere Kinder übrig haben, um sie gesund ernähren zu können", sagt er. Wobei nach Manns Rechnung in Berlin schon 50 bis 80 Cent mehr fürs Schulessen reichen würden. Das wären dann knapp vier Euro. Der "Schüler-Döner", den mancher Imbiss in Berlin für zwei Euro anbietet, sei übrigens kein gutes Gegenargument, sagt Mirko Mann. "Da sagen ja selbst die Dönerhersteller, dass das nicht geht. Das darf man nicht unterstützen. Auch ein Döner muss 3,50 Euro kosten."