Bild: dpa/Sea Watch/Till M. Egen

Sea-Watch-Kapitänin - Carola Rackete nach Freilassung an "sichererem Ort"

03.07.19 | 14:37

Die deutsche Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete ist aus Angst um ihre Sicherheit an einen "sicheren Ort" gebracht worden. Wie Ruben Neugebauer, Sprecher der Berliner Organisation, am Mittwoch mitteilte, habe die 31-Jährige zahlreiche Drohungen erhalten. Wo ihr neuer Aufenthaltsort ist - in Italien, Deutschland oder in einem anderen Land -, wurde wegen der Drohungen nicht bekanntgegeben.

Nach der Aufhebung ihres Hausarrests wartet die deutsche Kapitänin nun auf ihren nächsten Gerichtstermin. Die 31-Jährige soll am kommenden Dienstag erneut vor Gericht in Agrigent erscheinen. Ihr werden "Begünstigung illegaler Einwanderung" vorgeworfen. Italiens Regierung legt Carola Rackete zudem zur Last, dass sie beim Anlegen den Untergang eines Schiffes der Finanzpolizei nahe Lampedusa in Kauf genommen habe. Den darauf angeordneten Hausarrest hatte eine Richterin im sizilianischen Agrigent am Dienstagabend aufgehoben. Die deutsche Kapitänin war am Samstag festgenommen worden, weil sie die "Sea-Watch 3" mit 40 Flüchtlingen an Bord unerlaubt in den Hafen der Insel Lampedusa gesteuert hatte. "Man muss dazu sagen, dass das kein Freispruch ist", betonte Sea-Watch-Sprecher Chris Grodotzki nach der Entscheidung. Aber das Gericht habe doch einige Punkte umrissen, die hoffen ließen.



Gericht bestätigte Auffassung von Sea-Watch

Nach Angaben von Sea-Watch erklärte die Richterin, dass der Entschluss Racketes notwendig war, den Hafen von Lampedusa als nächsten sicheren Ort anzulaufen. Sie habe auch den Vorwurf "Gewalt gegen Kriegsschiffe" verworfen und die Auffassung vertreten, dass der Widerstand gegen Beamte in Erfüllung der Pflicht, Leben auf See zu retten, gerechtfertigt gewesen sei, erklärte die Organisation auf Twitter. Rackete warte zunächst in Sizilien auf den Gerichtstermin, sagte Grodotzki. Sollte jedoch der italienische Innenminister Matteo Salvini, der die Kapitänin als verantwortungslose Kriminelle einstuft, Rackete zur unerwünschten Person erklären, könnte er sie möglicherweise vorher abschieben lassen.

Für die Sea-Watch 3 steht neue Crew bereit

Für die beschlagnahmte "Sea-Watch 3" stehe derweil eine neue Crew bereit. "Sie wäre sofort einsatzbereit", sagte Grodotzki. Den Start der nächsten Mission habe man bereits für diese Woche geplant. Die Organisation hoffe nun, dass die zuständige Staatsanwaltschaft "sich ein bisschen ein Beispiel am Urteil" vom Dienstag nehme und das Rettungsschiff bald freigebe. Die Bundestagsfraktionen der Grünen und Linken hat sich am Mittwoch indes erfreut über die Freilassung Racketes in Italien gezeigt. "Es ist ein Sieg für Rechtsstaat und Menschlichkeit", sagte Katja Kipping, Vorsitzende der Linken. Die Sprecherin der Grünen-Fraktion für Flüchtlingspolitik, Luise Amtsberg, zeigte sich ebenfalls erleichtert: "Dass die Untersuchungsrichterin zu dem Ergebnis kommt, dass die Einfahrt in den Hafen durch die Notlage an Bord gerechtfertigt und notwendig war, ist ein wichtiges Signal." Die Besatzung der "Sea-Watch 3" hatte am 12. Juni insgesamt 53 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet. In mehreren Fällen nahmen die italienischen Behörden Kranke und Babys auf, verweigerten jedoch die Einfahrt des Schiffes in einen Hafen. In der vergangenen Woche hatte Rackete angesichts des verzweifelten Zustands der verbliebenen 40 Menschen an Bord den Notstand ausgerufen und war in den Hafen von Lampedusa eingefahren.