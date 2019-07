Vor der italienischen Botschaft in Berlin wird seit Montagmorgen mit einer Mahnwache für die Freilassung der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete demonstriert. Zum Auftakt versammelten sich nach Angaben der Initiatoren rund 50 Menschen. Die Mahnwache soll in den kommenden Tagen fortgesetzt werden und voraussichtlich bis Samstag laufen, wie es hieß.

Geflüchtete in Lampedusa an Land gelassen

Die Kapitänin hat ihre Entscheidung verteidigt, unerlaubt in den Hafen von Lampedusa zu fahren. "Die Situation war hoffnungslos. Und mein Ziel war es lediglich, erschöpfte und verzweifelte Menschen an Land zu bringen", sagte die 31-jährige Deutsche über ihre Anwälte der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera" (Sonntag). "Ich hatte Angst." Sie habe Suizide befürchtet.

Die 31-jährige Rackete war am Samstag von den italienischen Behörden festgenommen worden, als sie mit dem Rettungsschiff "Sea Watch 3" im Hafen von Lampedusa angelegt hatte, um 40 in Seenot geratene Flüchtlinge an Land zu lassen. Sie wurde unter Hausarrest gestellt, das Schiff beschlagnahmt. Rackete soll Anfang der Woche einem Richter vorgeführt werden.

Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller (SPD), hatte am Sonntag die Festnahme von Carola Rackete in Italien verurteilt. "Wir stehen solidarisch an der Seite der Kapitänin Carola Rackete und ihrer Crew, die unter Einsatz Ihre Lebens Menschen in Not retten. Ihr Handeln ist zutiefst human und nicht kriminell", zitierte die Berliner SPD am Sonntag Müller auf ihrer Facebookseite. Müller forderte zugleich "eine gesamteuropäische Lösung für die Situation im Mittelmeer".