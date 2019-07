Hintergrund ist ein Papier des weltweit anerkannten "Global Fire Monitoring Center" (GFMC) an den Bundestag, das "Report Mainz" exklusiv vorliegt. Darin heißt es, dass die zuständigen Stellen in Deutschland insgesamt unzureichende Kapazitäten für die Bekämpfung von Wald- und Landschaftsbränden vorgesehen hätten. "Im Hinblick auf Ausrüstung, Ausbildung, taktisches Wissen bei der Bekämpfung von Landschaftsbränden sind wir nicht richtig aufgestellt", sagte der GFMC-Leiter Johann Goldammer der ARD.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat eingeräumt, dass Deutschland nicht ausreichend auf große Waldbrände vorbereitet ist. Man werde in den nächsten Monaten eine Strategie entwickeln, um die verschiedenen Beteiligten zusammenzuführen, sagte der CSU-Minister dem ARD-Magazin "Report Mainz".

Bei den meisten Feuerwehren fehle eine spezifische Ausstattung. Nur wenige verfügten etwa über geländegängige Fahrzeuge und leichte Schutzkleidung, mit der Feuerwehrleute bei hohen Außentemperaturen über längere Zeit eingesetzt werden könnten. Außerdem seien die Feuerwehren in Deutschland nicht ausreichend für Wald- und Landschaftsbrände ausgebildet. Denn die Bekämpfung von Waldbränden werde an Feuerwehrschulen nur marginal behandelt, so das GFMC.

Die Experten fordern, dass der Bund eine nationale Strategie zur Waldbrandbekämpfung entwickelt, um die Bundesländer und Kommunen zu entlasten. Bundesweit steigt die Zahl der Waldbrände. Allein in Brandenburg gab es in diesem Jahr bereits mehr als 270 Feuer.