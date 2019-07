Steffen Berlin Montag, 22.07.2019 | 18:32 Uhr

Sie vergleichen Äpfel mit Birnen. Das Kreuzfahrtschiff ist erstens vor der griechischen Küste unterwegs gewesen und dort auch nicht in der Erwartung eines Flüchtlingsbootes vor der Küste hin und her gefahren. Zweitens hat man die Geretteten, die übrigens von einem EU-Land Griechenland in ein anderes EU-Land Italien fahren wollten, umgehend zur griechischen Küste zurück gebracht, in den nächsten sicheren Hafen. Im Übrigen wird absolut niemand, der Schiffbrüchige rettet, als Schlepper betrachtet. Die automatische Verbringung nach Italien wird kritisiert. Selbst Frankreich duckt sich weg, lehnt das Einlaufen dieser Schiffe in seine Häfen ab und ist dabei in seiner Scheinheiligkeit unübertroffen, wenn es gleichzeitig einer Frau Rackete einen Orden für ihr illegales Einlaufen in einen italienischen Hafen verleihen will.