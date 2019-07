"Jetzt, wo es Bewegung am Kabinettstisch gibt, muss der Osten berücksichtigt werden", führte der Brandenburger CDU-Chef weiter aus.

Von der Leyen will am Dienstag zur Präsidentin der EU-Kommission gewählt werden und hatte

mitgeteilt, unabhängig vom Ausgang der Wahl ihr Ministeramt am Mittwoch aufzugeben. Senftleben bekundete seine Unterstützung für die Noch-Verteidigungsministerin.