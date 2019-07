Die Sorben fordern eine angemessene Vertretung in den Länderparlamenten von Brandenburg und Sachsen. Das Sorbische Parlament (Serbski Sejm) ist deshalb beauftragt, Verhandlungen für ein geeignetes Partizipationsmodell in beiden Ländern vorzubereiten, teilte der Sejm laut dpa-Meldung vom Sonntag mit.

In Brandenburg existiert die Regelung, dass Minderheitenparteien keine Fünf-Prozent-Hürde überspringen müssen, bereits. Die Sorben-Partei Lausitzer Allianz (Łužiska Alianca), die 2005 als Wendische Volkspartei entstand, wurde für die Landtagswahl 2019 in Brandenburg aber wegen Formfehlern nicht zugelassen. In Sachsen trat sie erstmals bei den Kommunalwahlen Ende Mai mit mehreren Kandidaten an, konnte hier aber nicht punkten.