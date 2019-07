Herzberg-Fiedler Berlin Donnerstag, 11.07.2019 | 12:18 Uhr

So war es und das wird sich auch niemals ändern in der SPD und das schleicht sich immer mehr in die Politik. Andere Meinungen sind nicht erwünscht.

"und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein"