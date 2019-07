Die SPD-Innenminister der Länder wollen schärfer gegen Rechtsextremismus vorgehen. Das haben sie bei ihrer Konferenz in Potsdam angekündigt. Unter anderem wollen sie ein bundesweit einheitliches Risiko-Bewertungssystem für gewaltbereite Gefährder, ähnlich wie für Islamisten und Salafisten.

Außerdem forderten sie, dass Bund und Länder gemeinsam gegen Rechtsextremismus im Internet vorgehen müssten. Gerade der Mord an Kassels Regierungspräsident, Walter Lübcke, habe gezeigt, was im Internet tatsächlich im Vorfeld passiere, sagte Boris Pistorius, Ministerpräsident von Niedersachsen und Sprecher der Innenministerkonferenz. "Wir stellen eben auch fest, dass der Rechtsextremismus sich in den letzten Jahren deutlich verändert hat und seine Aktivitäten deutlich verlagert hat ins Netz." Der Austausch zwischen den Ländern müsse besser werden, so Pistorius. Die Zahl der Gefährder unter Links- und Rechtsextremen sei bisher gering, doch "bevor die Zahlen steigen, wollen wir gewappnet sein", sagte Pistorius.