Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) fordert, den Mietendeckel und weitere Flächen mit in den Stadtentwicklungsplan "StEP Wohnen 2030" aufzunehmen. In der rbb-Abendschau nannte er am Mittwochabend als konkrete Beispiele das Dragoner Areal, Siemensstadt und Bürgerstadt Buch. Deren Potentiale müssten in den nächsten Jahren mitberücksichtigt werden. Das sei die Grundlage für das Bauen und mehr Wohnungen.