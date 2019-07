Der Wohngeld-Streit zwischen der Bezirksverwaltung von Berlin-Lichtenberg und dem Studenten Frank Tiemann ist beigelegt. Das haben das Bezirksamt und die Berliner Tafel am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt.

Wirbel um Fall in Berlin-Lichtenberg

Die Leistungen der Tafel dürfen nicht auf das Wohngeld des Studenten angerechnet werden. Das habe eine Überprüfung der Bezirksaufsicht der Senatsverwaltung ergeben. Zur Begründung hieß es, weil die Ausgabe der Lebensmittel durch die Tafel gegen einen symbolischen Betrag erfolge, gälten diese nicht als Spenden.



Tiemann war sein Wohngeld gekürzt worden, weil er einmal in der Woche von der Tafel Lebensmittel bezogen hatte. Der 32-jährige Student hatte zum damaligen Zeitpunkt einen 450-Euro-Minijob und half bei der Tafel aus. Als er seinen Wohngeld-Antrag im Sommer 2018 stellte, gab er den Minijob auch an - zu wenig, um Wohngeld zu bekommen. In dem Antrag hatte er auch erwähnt, ehrenamtlich für die Tafel zu arbeiten und von dort Lebensmittel zu beziehen. Bei der Wohngeldstelle wurden nun 240 Euro Sachbezüge zu seinem Einkommen addiert.

Eigentlich hätte er - aus seiner Sicht - nun Anspruch auf Wohngeld von 190 Euro gehabt, das Bezirksamt bewilligte letztlich 90 Euro. Der Mann legte Widerspruch ein, der wiederum im Frühjahr 2019 abgelehnt wurde. Das kleine, aber sehr wichtige Detail, dass der Student ohne die Essens-Berechnung keine Berechtigung für Wohngeld bekommen hätte, ging dabei unter - auch in der Medienberichterstattung.