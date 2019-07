Eine mögliche Steuerrückzahlung, die Tagesmütter und -väter in Berlin leisten sollten, ist vom Tisch. Das sagte die Staatssekretärin für Jugend und Familie, Sigrid Klebba, am Montagabend im rbb.

Hintergrund sind Verträge der Senatsverwaltung für Bildung, die die Bezahlung der 1.600 Tagesmütter und -väter regeln. Darin wurde eine steuerfreie Pauschale für Sozialversicherungen festgelegt, die in zahlreichen Fällen größer war als der Betrag, den die Selbstständigen tatsächlich an die Versicherungen zahlten. Sie hatten dadurch am Ende des Monats mehr Geld übrig.

Ende Mai hatten die Betreuer einen entsprechenden Brief von der Senatsverwaltung für Bildung bekommen. Diese Forderungen - nach Informationen der rbb-Abendschau handelte es sich in einigen Fällen um mehrere tausend Euro - wären für viele Tageseltern nicht zu stemmen. Am Mittwoch hatten daher mehr als 200 Menschen an einem Protestmarsch rund um die Köpenicker Schlossinsel teilgenommen.

Nach Zahlen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie werden knapp 6.000 Kinder in Berlin von 1.600 Tageseltern betreut. Nur acht Prozent der Betreuenden seien Männer. Kitas bieten etwa 170.000 Kindern Plätze. Laut Statistischem Landesamt leben derzeit allerdings 223.000 Kinder mit Rechtsanspruch auf Betreuung in der Hauptstadt, es fehlen etliche Kitaplätze.