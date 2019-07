Was sich für Berliner Tagesmütter- und väter ändert

Tagesmütter, die eine Steuerrückforderung vom Finanzamt erhalten haben, müssen diese zahlen. Doch der Senat kommt in anderer Hinsicht auf die Berliner Tageseltern zu: Neben genaueren Vorausberechnungen soll es mehr Geld pro Kind und Monat geben.

Der Senat will Tagesmütter und –väter in Berlin zukünftig anders abrechnen. Er reagiert damit auf Hilferufe von Tagesmüttern, die im Mai und Juni teils erhebliche Steuernachforderungen von ihren zuständigen Finanzämtern erhalten hatten. Das hat die Berlinerin Staatssekretärin für Jugend und Familie, Sigrid Klebba (SPD) am Montag nach einem Treffen mit Tageselten aus Berlin bekanntgegeben.