Schwester Constructa Montag, 15.07.2019 | 14:37 Uhr

„Solange ich mich erinnern kann.....“ Die Tankstellen damals boten beiweitem nicht solch ein breites Sortiment für Ihre Kunden an als damals die Tankstellen. Was es aber damals gab in Berlin ( naja Westberlin ) waren in jedem Bezirk diese hübschen kleinen „Tante Emma“ Läden, die immer noch nach 18 Uhr geöffnet waren. Doch selbst diese hatten Sonntags geschlossen. Und ich kann mich aber noch gut erinnern, in Notfällen klingelte man und man bekam im Hausflur das was man benötigte. Die längeren Ladenöffnungszeiten der Supermärkte und auch das vergrößerte Angebot an den Tankstellen sorgte somit zum AUS der Tante Emma Läden, die oftmals auch in Familienbesitz waren.