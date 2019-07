Die Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, Angelika Schöttler (SPD), erwartet, dass das Tempelhofer Feld an seinen Rändern bebaut wird. Das Thema müsse wieder diskutiert werden, sagte sie am Dienstag dem rbb.

Vor wenigen Tagen hatten bereits andere SPD-Bezirkspolitiker gefordert, das Flugfeld am Rand zu bebauen: Die SPD-Kreisvorsitzenden Harald Georgii, Lars Rauchfuß und der stellvertretende Kreisvorsitzende Sven Kohlmeier schlugen vor, ausschließlich vergleichsweise günstige Wohnungen mit Nettokaltmieten von 6,50 Euro pro Quadratmeter am Rand des Feldes zu bauen. Damit sollten dann ausschließlich landeseigene Wohnungsunternehmen beauftragt werden.

Die Wohnungen sollten an den Rändern des Feldes entstehen, so dass der überwiegende Teil des Feldes weiterhin als Freizeit- und Erholungsfläche unbebaut bleibt, so der Vorschlag von Georgii, Rauchfuß und Kohlmeier: Am westlichen Rand hin zum Tempelhofer Damm und südlich entlang der Autobahn, nicht aber am Columbiaquartier und am Schillerkiez nördlich und östlich des Feldes.