Phil Berlin Mittwoch, 03.07.2019 | 13:42 Uhr

Es wäre an der Zeit das Ladenöffnungsgesetz zu lockern. Denn das Gericht muss sich ja hier auf die aktuelle Rechtssprechung berufen, die ja leider eine Öffnung am Sonntag verbietet. Gerade die Spätis in der Stadt leben vom (Touristen)-Geschäft am Sonntag. Vor allem rund um den Mauerpark in meinem Kiez.

Wenn jetzt wieder jemand ruft: Arbeitsschutz & Kirche - jeder kann doch selber entscheiden ob er seinen Laden öffnen mag oder nicht. Für viele Einzelhändler lohnen sich schon oft Verkaufsoffene Sonntage nicht, da hier die Personalkosten (per Tarifvertrag) höher liegen. Zudem öffnen auch an diesen Tagen, wie z.B. bei H&M dank Betriebsrat einige Filialen gar nicht.



Doch wer selbstständig und ein Kleingewerbe hat, der sich selbst versorgen muss - vielleicht ein/zwei Mitarbeiter angestellt hat und auf die Sonntagseinnahmen angewiesen ist, sollte Sonntags auch öffnen dürfen.



Nur wird es dieses Gesetzt mit der aktuellen Bundesregierung nicht geben.