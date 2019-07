In Berlin hat es im vergangenen Jahr mehr Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdung gegeben - in Brandenburg dagegen weniger. Nach Angaben des Statistikamts vom Dienstag ist in der Hauptstadt die Zahl entsprechender Verfahren um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. In Brandenburg waren es zehn Prozent weniger. Von den Verfahren seien insgesamt fast 21.000 Kinder und Jugendliche betroffen gewesen.

"Berlin hat zu wenige Plätze für Kinder in Not"

In Berlin habe fast jede zweite und in Brandenburg jede dritte Einschätzung eine akute oder latente Gefährdung ergeben. In gut der Hälfte der Fälle ging es um Vernachlässigung. Weitere Gründe seien körperliche oder psychische Misshandlungen, die auf mehr als jedem fünften Kind zutreffen.



Fast 600 Berliner und etwa 290 Brandenburger Kinder seien in Obhut genommen worden, hieß es. Familiengerichte seien in Berlin in mehr als 1.100 Fällen eingeschaltet worden, 483 in Brandenburg. In vier Prozent der Fälle in Berlin mussten den Angaben zufolge Verfahren wegen sexueller Gewalt eingeleitet werden, in Brandenburg habe es bei fünf Prozent der Fälle Anzeichen dafür gegeben.